ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июня, 14:19

ЕК предложила снизить потолок цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен инициировала значительное ужесточение санкционного давления на Россию. Она представила в Брюсселе предложения по 18-му пакету ограничений, ключевым элементом которого стало радикальное снижение ценового потолка на российскую нефть.

«Мы предложили понизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель», — сказала она на брифинге.

Эта мера призвана существенно сократить доходы Москвы от экспорта энергоресурсов. Помимо снижения лимита цен, новый пакет санкций предусматривает включение в «чёрный список» более 70 судов, которые, по данным ЕС, задействованы в транспортировке российской нефти.

Будапешт выразил благодарность Москве за поставки энергоресурсов
Будапешт выразил благодарность Москве за поставки энергоресурсов

Напомним, что потолок цен на российскую нефть ввели страны G7, ЕС и Австралия в декабре 2022 года. В ответ президент РФ Путин просто запретил поставлять в эти страны топливо по указанной ими стоимости. ЕК захотела ещё сильнее снизить потолок цен. Выходит, что вся работа европейских политиков в этом направлении была напрасной, поскольку сегодня российский лидер продлил вышеупомянутый запрет.

Владимир Озеров
  • Новости
  • ЕС
  • Новости экономики
  • Урсула фон дер Ляйен
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar