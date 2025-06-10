ЕК предложила снизить потолок цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен инициировала значительное ужесточение санкционного давления на Россию. Она представила в Брюсселе предложения по 18-му пакету ограничений, ключевым элементом которого стало радикальное снижение ценового потолка на российскую нефть.
«Мы предложили понизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель», — сказала она на брифинге.
Эта мера призвана существенно сократить доходы Москвы от экспорта энергоресурсов. Помимо снижения лимита цен, новый пакет санкций предусматривает включение в «чёрный список» более 70 судов, которые, по данным ЕС, задействованы в транспортировке российской нефти.
Напомним, что потолок цен на российскую нефть ввели страны G7, ЕС и Австралия в декабре 2022 года. В ответ президент РФ Путин просто запретил поставлять в эти страны топливо по указанной ими стоимости. ЕК захотела ещё сильнее снизить потолок цен. Выходит, что вся работа европейских политиков в этом направлении была напрасной, поскольку сегодня российский лидер продлил вышеупомянутый запрет.