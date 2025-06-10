ЕК предложила снизить потолок цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен инициировала значительное ужесточение санкционного давления на Россию. Она представила в Брюсселе предложения по 18-му пакету ограничений, ключевым элементом которого стало радикальное снижение ценового потолка на российскую нефть.

«Мы предложили понизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель», — сказала она на брифинге.

Эта мера призвана существенно сократить доходы Москвы от экспорта энергоресурсов. Помимо снижения лимита цен, новый пакет санкций предусматривает включение в «чёрный список» более 70 судов, которые, по данным ЕС, задействованы в транспортировке российской нефти.