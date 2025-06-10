Путин продлил запрет на продажу российской нефти по потолку цен
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Президент РФ Владимир Путин до 31 декабря 2025 года продлил запрет на поставки российскойх нефти и нефтепродуктов по потолку цен, введённому странами Запада. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Напомним, что потолок цен на российскую нефть ввели страны G7, ЕС и Австралия в декабре 2022 года. В качестве ответных мер Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставлять российское топливо в страны, присоединившиеся к потолку цен. Далее указ несколько раз продлевался. А недавно западные СМИ узнали, что Брюссель обдумывает идею снижения потолка цен на российскую нефть до уровня примерно $45 за баррель.