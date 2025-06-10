ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июня, 13:33

Путин продлил запрет на продажу российской нефти по потолку цен

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин до 31 декабря 2025 года продлил запрет на поставки российскойх нефти и нефтепродуктов по потолку цен, введённому странами Запада. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Один из авторов потолка цен на нефть и санкций против России покидает пост
Один из авторов потолка цен на нефть и санкций против России покидает пост

Напомним, что потолок цен на российскую нефть ввели страны G7, ЕС и Австралия в декабре 2022 года. В качестве ответных мер Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставлять российское топливо в страны, присоединившиеся к потолку цен. Далее указ несколько раз продлевался. А недавно западные СМИ узнали, что Брюссель обдумывает идею снижения потолка цен на российскую нефть до уровня примерно $45 за баррель.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Новости экономики
  • Санкции против России
  • Путин
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar