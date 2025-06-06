Будапешт выразил благодарность Москве за поставки энергоресурсов
Сийярто поблагодарил Новака за поставки нефти и газа в Венгрию
Петер Сийярто. Обложка © X / Péter Szijjártó
Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто сообщил о телефонном разговоре с вице-премьером России Александром Новаком. Стороны обсудили текущее состояние двустороннего взаимодействия в топливно-энергетической сфере.
«Сегодня мы с заместителем премьер-министра России по вопросам энергетики Александром Новаком рассмотрели ситуацию в области энергетического сотрудничества между Венгрией и Россией и пришли к выводу, что поставки нефти и природного газа из России по-прежнему беспрепятственно поступают в Венгрию, за что я выразил свою благодарность», — написал Сийярто в соцсетях.
Министр подчеркнул, что в условиях сохраняющейся нестабильности на европейском энергорынке Венгрия сохраняет доступ к необходимым объёмам энергоносителей. По его словам, несмотря на сложности, связанные с ошибками в энергетической политике ЕС, Будапешт не испытывает перебоев в снабжении.
А ранее американский инвестор, желающий купить повреждённый трубопровод «Северный поток — 2», предположил, что европейские лидеры с высокой вероятностью пересмотрят свою позицию и возобновят закупки российского газа. По словам Стивена Линча, в начале мая 2025 года он уже проводил переговоры с представителями Министерства энергетики Германии, в ходе которых обсуждался вопрос о возможном восстановлении поставок российского газа после приобретения трубопровода.