Будапешт выразил благодарность Москве за поставки энергоресурсов

Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто сообщил о телефонном разговоре с вице-премьером России Александром Новаком. Стороны обсудили текущее состояние двустороннего взаимодействия в топливно-энергетической сфере.

«Сегодня мы с заместителем премьер-министра России по вопросам энергетики Александром Новаком рассмотрели ситуацию в области энергетического сотрудничества между Венгрией и Россией и пришли к выводу, что поставки нефти и природного газа из России по-прежнему беспрепятственно поступают в Венгрию, за что я выразил свою благодарность», — написал Сийярто в соцсетях.

Министр подчеркнул, что в условиях сохраняющейся нестабильности на европейском энергорынке Венгрия сохраняет доступ к необходимым объёмам энергоносителей. По его словам, несмотря на сложности, связанные с ошибками в энергетической политике ЕС, Будапешт не испытывает перебоев в снабжении.