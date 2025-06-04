Франция и Бельгия пошли против ЕС из-за России

Франция и Бельгия пошли против плана Евросоюза по тотальному запрету российского газа. Как стало известно Politico, обе страны настаивают на необходимости дополнительных консультаций по возможным последствиям такого решения.

«Два крупнейших покупателя российского сжиженного природного газа в Евросоюзе (Франция и Бельгия) отказываются одобрить план Брюсселя по запрету поставок газа Москвы», – сказано в статье.

В Париже аргументировали свою позицию тем, что перед таким шагом следует найти альтернативные источники энергии. Министр энергетики Франции Марк Ферраччи объяснил, что страна поддерживает «европейскую стратегию диверсификации», но для существующих контрактов «нужна юридическая защита». А в Брюсселе боятся последствий, которыми могут обернуться для стран ЕС такие санкции.