Фицо: ЕС пойдёт на уступки в вопросе отказа от российских энергоресурсов

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможных компромиссах Еврокомиссии по вопросу запрета поставок российского энергетического сырья. Как сообщил глава правительства журналистам, Братиславе удалось добиться определённого прогресса в переговорах.

«Прекращение из РФ поставок ядерного топлива, обогащённого урана, нефти и газа станет серьёзной проблемой для нас», — заявил он.

Фицо подчеркнул, что Словакия поддерживает единство ЕС в вопросе санкций против Москвы, но оставляет за собой право налагать вето на ограничительные меры, если они угрожают национальным интересам.