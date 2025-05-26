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Регион
26 мая, 10:15

Россия и Сербия договорились о продолжении поставок газа до конца сентября

Глава «Сербиягаз» Баятович: Поставки газа из РФ продлены до 30 сентября 2025

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey_Rezvykh

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey_Rezvykh

Контракт между Сербией и РФ о поставках российского газа был продлён на прежних условиях до 30 сентября текущего года. Об этом сообщил директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович.

«В пятницу мы подписали приложение к действующему контракту, продлив те же условия до 30 сентября. Таким образом, мы обеспечили себе 6 млн кубометров по цене 290 евро за кубометр», — заявил он в эфире Радио и телевидения Сербии.

По словам Баятовича, Сербия нуждается в продлении газового контракта, чтобы гарантировать наличие достаточного объёма газа перед наступлением отопительного сезона. Он также выразил скептицизм относительно возможности США компенсировать российские поставки топлива в случае введения санкций со стороны Евросоюза.

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Ранее стало известно, что РФ и США обсуждают вопрос возобновления поставок российского газа в Европу. На фоне напряжённых отношений между Москвой и европейскими столицами, Вашингтон может помочь в стабилизации ситуации.

Мария Любицкая
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