Россия и Сербия договорились о продолжении поставок газа до конца сентября

Контракт между Сербией и РФ о поставках российского газа был продлён на прежних условиях до 30 сентября текущего года. Об этом сообщил директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович.

«В пятницу мы подписали приложение к действующему контракту, продлив те же условия до 30 сентября. Таким образом, мы обеспечили себе 6 млн кубометров по цене 290 евро за кубометр», — заявил он в эфире Радио и телевидения Сербии.

По словам Баятовича, Сербия нуждается в продлении газового контракта, чтобы гарантировать наличие достаточного объёма газа перед наступлением отопительного сезона. Он также выразил скептицизм относительно возможности США компенсировать российские поставки топлива в случае введения санкций со стороны Евросоюза.