Россия и Сербия договорились о продолжении поставок газа до конца сентября
Глава «Сербиягаз» Баятович: Поставки газа из РФ продлены до 30 сентября 2025
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Контракт между Сербией и РФ о поставках российского газа был продлён на прежних условиях до 30 сентября текущего года. Об этом сообщил директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович.
«В пятницу мы подписали приложение к действующему контракту, продлив те же условия до 30 сентября. Таким образом, мы обеспечили себе 6 млн кубометров по цене 290 евро за кубометр», — заявил он в эфире Радио и телевидения Сербии.
По словам Баятовича, Сербия нуждается в продлении газового контракта, чтобы гарантировать наличие достаточного объёма газа перед наступлением отопительного сезона. Он также выразил скептицизм относительно возможности США компенсировать российские поставки топлива в случае введения санкций со стороны Евросоюза.
Ранее стало известно, что РФ и США обсуждают вопрос возобновления поставок российского газа в Европу. На фоне напряжённых отношений между Москвой и европейскими столицами, Вашингтон может помочь в стабилизации ситуации.