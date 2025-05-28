Канцлер ФРГ Мерц: Германия сделает всё, чтобы «Северный поток — 2» не запустили

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил решительное намерение предотвратить ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», заявив о готовности использовать все доступные механизмы для блокировки проекта.

«Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы гарантировать, что «Северный поток-2» не сможет быть снова введён в эксплуатацию», — сказал он по итогам встречи с Зеленским.