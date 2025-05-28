Канцлер ФРГ Мерц: Германия сделает всё, чтобы «Северный поток — 2» не запустили
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Обложка © ТАСС / AP / Roni Rekomaa
Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил решительное намерение предотвратить ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», заявив о готовности использовать все доступные механизмы для блокировки проекта.
«Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы гарантировать, что «Северный поток-2» не сможет быть снова введён в эксплуатацию», — сказал он по итогам встречи с Зеленским.
Ранее стало известно, что Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен разработала новый пакет антироссийских санкций, который включает три ключевых направления: ограничения в отношении газопроводов «Северные потоки», меры против судов так называемого «теневого флота», а также дальнейшее снижение установленного потолка цен на российскую нефть.