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Регион
28 мая, 12:47

Канцлер ФРГ Мерц: Германия сделает всё, чтобы «Северный поток — 2» не запустили

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Обложка © ТАСС / AP / Roni Rekomaa

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Обложка © ТАСС / AP / Roni Rekomaa

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил решительное намерение предотвратить ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», заявив о готовности использовать все доступные механизмы для блокировки проекта.

«Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы гарантировать, что «Северный поток-2» не сможет быть снова введён в эксплуатацию», — сказал он по итогам встречи с Зеленским.

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Ранее стало известно, что Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен разработала новый пакет антироссийских санкций, который включает три ключевых направления: ограничения в отношении газопроводов «Северные потоки», меры против судов так называемого «теневого флота», а также дальнейшее снижение установленного потолка цен на российскую нефть.

Александра Мышляева
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