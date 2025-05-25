Использовать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» в качестве предлога для возобновления переговоров с Россией предложил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (Христианско-демократический союз). В интервью газете Die Zeit он подчеркнул, что энергия может стать важным рычагом в дипломатических отношениях между Берлином и Москвой.

«Энергия — это, безусловно, рычаг. Тот факт, что [президент РФ Владимир] Путин ведёт переговоры с Китаем, Индией и другими странами БРИКС, обусловлен экономическими интересами России «Северный поток» — это возможный путь к переговорам», — заявил Кречмер.

Немецкий политик также акцентировал внимание на негативных последствиях высоких производственных затрат для экономики ФРГ. Он выразил мнение, что возобновление работы «Северных потоков» могло бы значительно улучшить ситуацию, обеспечив Германию примерно 20% газа из РФ. Кречмер также выступает против антироссийской стратегии, считая её неэффективной и призывая к более конструктивному подходу.