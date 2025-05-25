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Регион
25 мая, 12:52

В ЕС призвали к сильнейшему международному давлению на Россию

Глава дипломатии ЕС Каллас: Давление на Россию необходимо усилить

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас призвала к более жестким мерам в отношении России. Соответствующая публикация появилась в её аккаунте в соцсети X.

«Нам необходимо оказать сильнейшее международное давление на Россию, чтобы остановить конфликт», — отметила она.

Глава европейской дипломатии заявил, что, по её мнению, Россия стремится к «уничтожению Украины». Она аргументировала это недавними масштабными ударами российских войск по украинской территории.
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Напомним, в ночь на 24 мая Украина пережила мощнейшую атаку за всё время с начала СВО. ВС РФ с помощью ракетного оружия и ударных БПЛА поразили все цели противника. После этого ВСУ выразило беспокойство по поводу эффективности систем ПВО Patriot, которые сильно уступают российской технике.

Наталья Демьянова
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