Претендент на Nord Stream 2 усомнился в планах ЕС навсегда отказаться от газа из РФ

Американский инвестор Стивен Линч, выразивший интерес к покупке повреждённого трубопровода «Северный поток — 2», предположил, что в среднесрочной перспективе европейские лидеры с высокой вероятностью пересмотрят свою жёсткую позицию и возобновят закупки российского природного газа. Об этом пишет The New York Times.

По словам Линча, в начале мая 2025 года он уже провёл переговоры с представителями Министерства энергетики Германии, в ходе которых обсуждался вопрос о возможном восстановлении поставок российского газа после приобретения трубопровода. Инвестор уверен, что со временем немецкие власти сами признают экономическую выгоду от использования дешёвого российского топлива.

«Когда они поймут, что им снова нужен российский газ — а они поймут — мы будем к этому готовы», — заявил он.

Тем не менее, отметил Линч, его идеи не нашли поддержки у представителей Минэнерго ФРГ. В частности, его спросили, как он собирается убедить немецкое правительство разрешить возобновление поставок газа по трубопроводу. Инвестор ответил, что считает это не своей задачей.