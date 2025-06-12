Страны G7 хотят ужесточить нефтяные ограничения против России без США

Большинство стран «Большой семёрки» готовы пойти на снижение предельной цены на российскую нефть даже без поддержки США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

«Большинство стран G7 готовы действовать в одиночку и снизить предельные цены на российскую нефть, даже если президент США Дональд Трамп решит отказаться от этого», — говорится в публикации.

По данным агентства, страны ЕС и Великобритания намерены взять на себя инициативу и продвинуть это решение при поддержке других участников объединения. Конкретные позиции Вашингтона и Токио остаются неопределёнными, однако, по данным источников, от Канады, Великобритании и, возможно, Японии поступают обнадёживающие сигналы.

Как уточняется, в рамках новых мер страны планируют понизить ценовой потолок с 60 до 45 долларов за баррель. Этот вопрос будет включён в повестку саммита G7, который состоится на следующей неделе в канадской провинции Альберта. Ожидается, что лидеры обсудят, как ужесточение ценового механизма скажется на доходах России и сможет ли оно усилить экономическое давление без ущерба для мировой экономики.