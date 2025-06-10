В Еврокомиссии раскрыли, как будут «давить» на Россию новыми «мощными» санкциями

Европа будет усиливать давление на Россию принятием 18-го пакета санкций. Так, в документе пропишут запрет на использование взорванных «Северных потоков», а также чёрный список пополнится 22 банками и 77 нефтяными танкерами РФ. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе.

«Мы усилим давление на Россию, введя новые мощные санкции. Ограничения в рамках 18-го пакета коснутся главным образом нефтяного и банковского секторов», — подчеркнула она.

Планируется, что будет закреплён прямой запрет на покупку российской нефти странами ЕС. Кроме того, санкции помогут снизить потолок цен на неё с 60 до 45 долларов за баррель. Как добавила еврочиновница, под запрет попадут все «транзакции, связанные с «Северными потоками» и в Россию прекратятся поставки товаров двойного назначения.

Фон дер Ляйен отметила, что Еврокомиссия призвала отключить от системы SWIFT 22 российских банка. И, наконец, европейские власти собираются ужесточить ответственность тех компаний, которые продолжат сотрудничать с Россией и обходить ограничения.