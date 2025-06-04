Еврокомиссия считает, что конфликт на Украине продлится до 2027 года

Еврокомиссия рассчитывает, что конфликт на Украине может затянуться как минимум ещё на два года, и в связи с этим предложила продлить временную защиту для украинских беженцев в странах Евросоюза до марта 2027-го.

«Мы предлагаем продлить меры временной защиты украинцев, спасающихся от военного конфликта, до марта 2027 года», — говорится в официальном заявлении ЕК.