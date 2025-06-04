Еврокомиссия считает, что конфликт на Украине продлится до 2027 года
Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Mounir Taha
Еврокомиссия рассчитывает, что конфликт на Украине может затянуться как минимум ещё на два года, и в связи с этим предложила продлить временную защиту для украинских беженцев в странах Евросоюза до марта 2027-го.
«Мы предлагаем продлить меры временной защиты украинцев, спасающихся от военного конфликта, до марта 2027 года», — говорится в официальном заявлении ЕК.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что конфликт на Украине может продлиться ещё год – до лета 2026-го. Он надеется, что тогда конфликт закончится, а беспрецедентные западные санкции против России наконец возымеют хоть какое-то влияние.