Евросоюз задумал обложить санкциями «Северные потоки»

Еврокомиссия (ЕК) намерена выступить с предложением 18-го пакета антироссийских санкций, где будет прописан запрет на использование инфраструктуры газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом пишет британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на дипломатические источники.

Кроме того, ЕК собирается поднять вопрос о снижении потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Под санкции должны также попасть новые нефтяные танкеры, которые Брюссель считает российским теневым флотом. Однако издание высказывает сомнения, напоминая, что Словакия и Венгрия категорично высказались о принятии рестрикций в адрес России.