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10 июня, 11:49

Евросоюз задумал обложить санкциями «Северные потоки»

FT: Еврокомиссия хочет ввести санкции против инфраструктуры «Северных потоков»

Обложка © ТАСС / Елагин Сергей

Обложка © ТАСС / Елагин Сергей

Еврокомиссия (ЕК) намерена выступить с предложением 18-го пакета антироссийских санкций, где будет прописан запрет на использование инфраструктуры газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом пишет британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на дипломатические источники.

Кроме того, ЕК собирается поднять вопрос о снижении потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Под санкции должны также попасть новые нефтяные танкеры, которые Брюссель считает российским теневым флотом. Однако издание высказывает сомнения, напоминая, что Словакия и Венгрия категорично высказались о принятии рестрикций в адрес России.

«Чтобы захотела мира»: Каллас ответила, зачем ЕС готовит против России 18-й пакет санкций
«Чтобы захотела мира»: Каллас ответила, зачем ЕС готовит против России 18-й пакет санкций

Ранее правительство Словакии заняло жёсткую позицию по вопросу новых ограничительных мер против России. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что его страна будет блокировать любые санкционные инициативы Евросоюза, если они затронут экономические интересы Словакии. Премьер Венгрии Виктор Орбан тоже призвал к отмене санкций в адрес Москвы. Однако руководство ЕС намерено протолкнуть 18 пакет рестрикций против РФ.

Татьяна Миссуми
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