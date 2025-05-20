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Регион
20 мая, 09:31

«Чтобы захотела мира»: Каллас ответила, зачем ЕС готовит против России 18-й пакет санкций

Каллас: Против России готовится 18-й пакет санкций, чтобы она захотела мира

Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС намерен незамедлительно приступить к разработке 18-го пакета санкций против России. Цель, по её словам, – подтолкнуть РФ к миру.

«Мы сегодня примем 17-й пакет санкций и сразу начнём разработку нового пакета, чтобы Россия захотела мира», — заявила Каллас на встрече министров иностранных дел обороны Евросоюза.

Также политик сослалась на некий засекреченный отчёт европейской разведки, в котором утверждается, что введённые против России санкции работают. Возможно, там есть пояснение, каким именно образом. Каллас также утверждала, что РФ говорит, будто санкции наносят больше ущерба Европе, чем России, однако, по её словам, закрытый доклад разведки показывает обратное. Она также сообщила, что эти новые данные «европейской разведки» будут представлены министрам.

Отмечается, что в ЕС нет своей службы разведки, поэтому неясно, на разведслужбы какой страны ссылалась Каллас.

Захарова одним словом ответила на заявление Каи Каллас о новых санкциях против России
Захарова одним словом ответила на заявление Каи Каллас о новых санкциях против России

Ранее Кая Каллас отказалась отвечать журналистам на вопрос о своей русофобии. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике заявила, что у неё слишком плотный график, чтобы думать о какой-либо вражде, да и вообще такие вопросы придумывают только недоброжелатели.

Алиса Хуссаин
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