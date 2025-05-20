«Чтобы захотела мира»: Каллас ответила, зачем ЕС готовит против России 18-й пакет санкций

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС намерен незамедлительно приступить к разработке 18-го пакета санкций против России. Цель, по её словам, – подтолкнуть РФ к миру.

«Мы сегодня примем 17-й пакет санкций и сразу начнём разработку нового пакета, чтобы Россия захотела мира», — заявила Каллас на встрече министров иностранных дел обороны Евросоюза.

Также политик сослалась на некий засекреченный отчёт европейской разведки, в котором утверждается, что введённые против России санкции работают. Возможно, там есть пояснение, каким именно образом. Каллас также утверждала, что РФ говорит, будто санкции наносят больше ущерба Европе, чем России, однако, по её словам, закрытый доклад разведки показывает обратное. Она также сообщила, что эти новые данные «европейской разведки» будут представлены министрам.

Отмечается, что в ЕС нет своей службы разведки, поэтому неясно, на разведслужбы какой страны ссылалась Каллас.