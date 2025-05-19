Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас уклонилась от прямого ответа на обвинения в русофобии, в частности, на вопрос о якобы её словах, что она «ест россиян на завтрак». В интервью изданию Tagesspiegel Каллас заявила, что не намерена тратить время на переживания из-за враждебности, ведь у неё слишком много дел и очень плотный график.

«Мой ежедневный график полностью расписан. Поэтому у меня нет времени беспокоиться о враждебности. В моей работе важно концентрироваться на самом важном. Как политик, вы постоянно подвергаетесь критике», — ответила Каллас на вопрос о том, как она справляется с критикой из-за ненависти к русским.

Каллас также подчеркнула свою твёрдую приверженность жёсткому курсу в отношении России. Свою позицию она аргументировала опасениями повторения исторического опыта, а именно периода вхождения Эстонии в состав Советского Союза, который ещё свеж в памяти старшего поколения.