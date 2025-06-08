Фицо: Словакия будет блокировать в Евросоюзе антироссийские санкции

Правительство Словакии заняло жёсткую позицию по вопросу новых ограничительных мер против России. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что его страна будет блокировать любые санкционные инициативы Евросоюза, если они затронут экономические интересы Словакии.

Как сообщает Reuters, словацкий лидер решительно выступает против введения ограничений, которые могут негативно сказаться на экономике страны. Ранее, 5 июня, национальный парламент принял резолюцию, обязывающую членов кабинета министров воздерживаться от одобрения новых торгово-экономических ограничений в отношении РФ.