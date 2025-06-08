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8 июня, 20:01

Фицо: Словакия будет блокировать в Евросоюзе антироссийские санкции

Роберт Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Belish

Роберт Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Belish

Правительство Словакии заняло жёсткую позицию по вопросу новых ограничительных мер против России. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что его страна будет блокировать любые санкционные инициативы Евросоюза, если они затронут экономические интересы Словакии.

Как сообщает Reuters, словацкий лидер решительно выступает против введения ограничений, которые могут негативно сказаться на экономике страны. Ранее, 5 июня, национальный парламент принял резолюцию, обязывающую членов кабинета министров воздерживаться от одобрения новых торгово-экономических ограничений в отношении РФ.

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Ранее Фицо публично поддержал выбор парламента. Он отметил, что не допустит введения запрета на российское ядерное топливо, так как это приведёт к остановке словацких АЭС и поставит под угрозу энергобезопасность государства.

Артём Гапоненко
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