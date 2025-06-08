Раскрыты разрушительные для США последствия введения новых санкций против России
Politico: Новый проект санкций против России лишит США связей с союзниками
Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House
Разработанный в Сенате пакет санкций против России грозил разорвать связи США с крупнейшими торговыми партнёрами из-за огромных пошлин в 500%. О таких последствиях проекта сенатора-республиканца Линдси Грэма* предупреждает газета Politico.
«Пятисотпроцентный тариф, по сути, является жестким разрывом связей [США с крупнейшими экономиками мира]», — заявил управляющий директор исследовательской компании Clear View Energy Partners Кевин Бук.
Как отмечает издание, Грэм* сам это признал и предложил широкие исключения для стран — сторонников Украины. Введение санкций отрежет США от крупнейших мировых экономических держав, включая союзников в Европе. При этом для Штатов, которые сами зависят от импорта обогащённого урана для своих ядерных реакторов, могут нарушать возможный санкционный режим, пишет Politico.
В связи с этим старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете Эдвард Фишман заметил, что такие рестрикции нанесут большой ущерб американцам.
Ранее стало известно, что администрация Трампа добивается, чтобы Линдси Грэм* смягчил свой новый законопроект об антироссийских санкциях. В Белом доме опасаются, что ужесточение ограничительных мер подорвёт попытки президента США наладить связи с Москвой и завершить противостояние на Украине. СМИ узнали, что члены верхней палаты Конгресса отказываются принимать его без одобрения Трампа.
* Включён Росфинмониторингом в реестр террористов-экстремистов.