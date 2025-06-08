Разработанный в Сенате пакет санкций против России грозил разорвать связи США с крупнейшими торговыми партнёрами из-за огромных пошлин в 500%. О таких последствиях проекта сенатора-республиканца Линдси Грэма* предупреждает газета Politico.

Как отмечает издание, Грэм* сам это признал и предложил широкие исключения для стран — сторонников Украины. Введение санкций отрежет США от крупнейших мировых экономических держав, включая союзников в Европе. При этом для Штатов, которые сами зависят от импорта обогащённого урана для своих ядерных реакторов, могут нарушать возможный санкционный режим, пишет Politico.