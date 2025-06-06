Стало известно о тайных усилиях Трампа по смягчению санкции против России
WSJ: Команда Трампа тайно давит на Сенат для смягчения санкций против РФ
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Администрация президента США Дональда Трампа втайне пыталась убедить сенатора-республиканца Линдси Грэма* пересмотреть свою позицию по санкциям против России в сторону их смягчения. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Сенате.
По данным издания, команда Трампа настаивает на корректировке законопроекта, предложенного Грэмом*, чтобы президент имел единоличное право определять, на кого будут распространяться ограничения. Как отмечают источники WSJ, американский лидер обеспокоен тем, что текущая версия законопроекта может помешать его планам по улучшению отношений между США и Россией.
Один из возможных способов — заменить в тексте законопроекта слово shall («обязан») на may («может»), что сделает санкции необязательными.
В США считают, что Трамп примет закон Грэма* об антироссийских санкциях, если Москва не пойдёт на уступки в урегулировании конфликта. В то же время бывший советник американского президента обвинил сенатора в попытках вовлечь Штаты в войну с Россией.
* Физлицо, включённое Росфинмониторингом в реестр террористов-экстремистов.