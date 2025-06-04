«Втягивают в Третью мировую»: В США требуют наказать сенатора-русофоба за сговор с Зеленским

Бывший советник президента США Стив Бэннон заявил в эфире в соцсети X, что сенатор Линдси Грэм* и Владимир Зеленский пытаются вовлечь Штаты в войну с Россией. Такой конфликт немедленно перерастёт в Третью мировую, которая станет ужаснейшей из всех мировых войн.

«Мы не можем позволить, чтобы Грэм* и Зеленский втянули США в Третью мировую войну, на фоне которой первые две покажутся мелкими потасовками», — написал он.

Экс-советник предложил либо лишить Грэма* возможности въезда в США, либо посадить его в тюрьму, назвав его ответственным за создание этой ситуации.

«Именно он всё устроил», — заключил Бэннон.

Ранее сенатор Линдси Грэм* призвал в очередной раз усилить санкции против России ко встрече стран «Большой семёрки», котую планируется провести 15 июня. Законопроект предусматривает введение пошлин в размере 500% на импорт товаров из государств, закупающих у России энергоносители и уран.