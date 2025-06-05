Трамп уклонился от ответа на вопрос о давлении на Россию

Вопрос журналистов о готовности президента США Дональда Трампа наращивать давление на Россию для окончания конфликта на Украине остался без прямого ответа. Американский лидер уклонился от объяснений во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в присутствии журналистов.

«Помните, это я остановил «Северный поток – 2». Никто другой этого не сделал. А [экс-президент США Джо] Байден сразу его одобрил», — сказал Трамп.

По его словам, США являются мировым лидером по объёмам запасов нефти и газа. Также хозяин Белого дома выразил надежду, что обилие ресурсов на территории Штатов повлияет на содержание торговой сделки с Евросоюзом.

Ранее стало известно, что в Сенате США готов законопроект о введении новых санкционных мер в отношении России. Как сообщил специальный посланник американского президента Кит Келлог, он обсуждал этот вопрос с сенатором Линдси Грэмом*, который выразил готовность законодателей к активным действиям.