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5 июня, 15:33

Стало известно о панике на Западе после телефонного разговора Путина и Трампа

Дмитриев: Переговоры Путина и Трампа вызвали панику на Западе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Состоявшийся накануне телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом был продуктивный. Об этом сообщил в своём телеграм-канале специальный представитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что это ожидаемо спровоцировало негативную реакцию у части западного сообщества и аффилированных с ним СМИ. Дмитриев подчеркнул, что любые сигналы о возможности прямого взаимодействия и снижения эскалации идут вразрез с устоявшейся практикой Запада, основанной на формировании образа врага и поддержании антагонизма.

«Любая перспектива диалога и сотрудничества воспринимается ими как прямая угроза системе, построенной на управляемой нестабильности», — написал спецпредставитель главы государства.

Дмитриев добавил, что только сотрудничество, а не создание конфликтных ситуаций в отношениях между странами служит интересам большинства государств и способствует «укреплению глобальной безопасности».

Переговоры в Стамбуле, атака на аэродромы, Иран: Названы главные темы разговора Путина и Трампа
Переговоры в Стамбуле, атака на аэродромы, Иран: Названы главные темы разговора Путина и Трампа

Ранее Life.ru писал, что на Украине наблюдалась крайне негативная реакция после переговоров между Путиным и Трампом. Местные СМИ, анализируя содержание беседы, поспешили сделать ряд выводов, которые были восприняты в Киеве как чрезвычайно тревожные сигналы.

Ольга Сливченко
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