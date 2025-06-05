Стало известно о панике на Западе после телефонного разговора Путина и Трампа

Состоявшийся накануне телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом был продуктивный. Об этом сообщил в своём телеграм-канале специальный представитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что это ожидаемо спровоцировало негативную реакцию у части западного сообщества и аффилированных с ним СМИ. Дмитриев подчеркнул, что любые сигналы о возможности прямого взаимодействия и снижения эскалации идут вразрез с устоявшейся практикой Запада, основанной на формировании образа врага и поддержании антагонизма.

«Любая перспектива диалога и сотрудничества воспринимается ими как прямая угроза системе, построенной на управляемой нестабильности», — написал спецпредставитель главы государства.

Дмитриев добавил, что только сотрудничество, а не создание конфликтных ситуаций в отношениях между странами служит интересам большинства государств и способствует «укреплению глобальной безопасности».