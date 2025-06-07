В США столкнулись с трудностями при принятии законопроекта Грэма* о санкциях против РФ

Будущее законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма* о новых санкциях против России зависит от позиции президента США Дональда Трампа. Как сообщает агентство Bloomberg, члены верхней палаты Конгресса отказываются принимать его без одобрения главы государства.

В четверг американский лидер заявил, что пока не ознакомился с содержанием документа, но подчеркнул, что лично вынесет вердикт по этому вопросу.

«Законопроект в Сенате совместно выдвигают более 80 законодателей, что является практически неслыханным уровнем поддержки со стороны представителей обеих партий. Однако несмотря на то, что такой уровень поддержки, исключающий возможность применения вето, достаточен для того, чтобы Сенат продвигал инициативу без поддержки Белого дома, сторонники не демонстрируют готовность бросить вызов президенту», — уточняется в материале на сайте агентства.

Ранее стало известно, что администрация Трампа добивается, чтобы Линдси Грэм* смягчил свой новый законопроект об антироссийских санкциях. В Белом доме опасаются, что ужесточение ограничительных мер подорвёт попытки президента США наладить связи с Москвой и завершить противостояние на Украине.