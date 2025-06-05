«Помогайте Украине»: Сенатор Грэм* поставил ультиматум Китаю
Сенатор Грэм* пригрозил Китаю американскими санкциями при отказе помогать Киеву
Сенатор США Линдси Грэм*. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Если власти Китая не хотят столкнуться с американскими санкциями, им следует оказывать помощь Украине. Об этом в интервью порталу Semafor заявил сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм*.
«Если вы оказываете военно-экономическую помощь Украине, получаете послабления. Поэтому, Китай, если вы не хотите санкций, помогайте Украине», — отметил он.
Сам сенатор заявил, что его ход мыслей «звучит логично», а предложение вполне здравое.
В США предполагают, что Трамп примет закон Грэма*, активно настаивающего на антироссийских санкциях, если Москва не пойдёт на уступки в урегулировании украинского конфликта. В то же время бывший советник американского президента обвинил сенатора в попытках вовлечь Штаты в войну с Россией.
* Физлицо, включённое Росфинмониторингом в реестр террористов-экстремистов.