«Помогайте Украине»: Сенатор Грэм* поставил ультиматум Китаю

Если власти Китая не хотят столкнуться с американскими санкциями, им следует оказывать помощь Украине. Об этом в интервью порталу Semafor заявил сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм*.

«Если вы оказываете военно-экономическую помощь Украине, получаете послабления. Поэтому, Китай, если вы не хотите санкций, помогайте Украине», — отметил он.

Сам сенатор заявил, что его ход мыслей «звучит логично», а предложение вполне здравое.