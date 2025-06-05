Сенатор Линдси Грэм*, автор законопроекта о жёстких санкциях против России, выдвинул идею о создании списка исключений из стран, которые активно помогают Киеву. Как сообщает The Hill, это может значительно облегчить ситуацию для европейских государств, продолжающих импортировать российский газ, но при этом оказывающих военную поддержку Украине.

По словам Грэма*, многие страны всё ещё покупают российские нефть и газ, но в меньших объёмах. Он отметил, что некоторые европейские союзники сохраняют связи с Москвой, однако при этом делают значительные усилия для поддержки Украины.

«Я хочу, чтобы эти страны были исключены из законопроекта. Я также обращаюсь к Китаю: если вы не хотите столкнуться с 500-процентным тарифом, заплатите Украине», – заявил сенатор.

Сенатор подчеркнул, что он постоянно консультируется с президентом США Дональдом Трампом по поводу дальнейших шагов и ожиданий от республиканцев. Грэм* уточнил, что исключение будет касаться тех стран, которые оказали «существенную» помощь Украине.

Такое решение может оказать положительное влияние на Индию, которая является одним из крупнейших покупателей российской нефти и имеет глубокие связи с Москвой. Несмотря на отсутствие прямой военной поддержки Киева, Нью-Дели предоставил Киеву гуманитарную помощь и позволил европейским странам закупать свои боеприпасы для ВСУ.