Отчаявшийся неудачными угрозами России Макрон начал призывать Китай повлиять на Москву
Sohu: Макрон после провала угроз России переключился на Китай
Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antonin Albert
Президент Франции Эмманюэль Макрон, ранее регулярно выступавший с угрозами санкциями в адрес Москвы, сменил вектор давления, не добившись заметных результатов. Теперь, по данным китайского издания Sohu, французский лидер обратился с требованием к Пекину — повлиять на развитие сотрудничества между Россией и КНДР.
«Слова Макрона направлены на Китай. Он обвинил Китай и США в желании контролировать Южно-Китайское море и Европу... Макрон тонко говорит странам вокруг Южно-Китайского моря, что Китай «издевается» над вами, а НАТО здесь, чтобы «спасти» вас», — говорится в публикации.
Макрон якобы обеспокоен тем, что сближение Москвы и Пхеньяна может привести к появлению северокорейских военных в Европе. В качестве давления он упомянул потенциальное расширение присутствия НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе — шаг, с которым сам ранее не соглашался. По мнению авторов статьи, подобная стратегия может обернуться негативными последствиями для отношений между Парижем и Пекином. Китайская сторона, как подчёркивает издание, вряд ли поддастся на подобные заявления.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон подвергся резкой критике со стороны лидера партии «Патриоты» Флориана Филиппо. Политик заявил, что глава государства пренебрегает нуждами французской армии ради помощи Украине. По его словам, новые сведения о военных расходах свидетельствуют о крайне неудовлетворительном состоянии вооружённых сил — такого уровня упадка, по мнению Филиппо, страна не знала за всю свою историю.