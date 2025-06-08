Отчаявшийся неудачными угрозами России Макрон начал призывать Китай повлиять на Москву

Президент Франции Эмманюэль Макрон, ранее регулярно выступавший с угрозами санкциями в адрес Москвы, сменил вектор давления, не добившись заметных результатов. Теперь, по данным китайского издания Sohu, французский лидер обратился с требованием к Пекину — повлиять на развитие сотрудничества между Россией и КНДР.

«Слова Макрона направлены на Китай. Он обвинил Китай и США в желании контролировать Южно-Китайское море и Европу... Макрон тонко говорит странам вокруг Южно-Китайского моря, что Китай «издевается» над вами, а НАТО здесь, чтобы «спасти» вас», — говорится в публикации.

Макрон якобы обеспокоен тем, что сближение Москвы и Пхеньяна может привести к появлению северокорейских военных в Европе. В качестве давления он упомянул потенциальное расширение присутствия НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе — шаг, с которым сам ранее не соглашался. По мнению авторов статьи, подобная стратегия может обернуться негативными последствиями для отношений между Парижем и Пекином. Китайская сторона, как подчёркивает издание, вряд ли поддастся на подобные заявления.