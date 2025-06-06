«Ни цента не осталось»: Во Франции обвинили Макрона в чрезмерных тратах на Украину
Политик Филиппо обвинил Макрона в провале финансирования ВС Франции
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Президент Франции Эмманюэль Макрон столкнулся с новой волной критики, на этот раз от Флориана Филиппо, лидера партии «Патриоты». Политик утверждает, что глава государства отдал приоритет финансовой помощи Украине в ущерб финансированию французской армии.
«Ни цента не осталось для французской армии! <…> Только что появились цифры и они ужасны: Микрон всё время лгал! <…> Он отдаёт всё Украине», — написал Филиппо в соцсети Х.
По словам политика, новые данные о военных расходах шокируют — никакого реального усиления обороны Франции не происходит, и ВС якобы находятся в самом плачевном состоянии за всю историю республики.
Ранее Макрон признал, что Франция передала Украине «всё, что могла». Он заявил, что страна перешла на «военные рельсы» для обеспечения Украины оружием и боеприпасами, но подчеркнул, что дальнейшее увеличение помощи может поставить под угрозу безопасность самой Франции.