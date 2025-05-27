«План мёртв»: Трамп занял сторону Кремля после обещания Макрона по Украине
FT: План стран Европы по отправке военных на Украину «мёртв» из-за США
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План ряда стран Европы по переброске военных на Украину «мёртв» из-за нежелания президента США Дональда Трампа предоставить свою помощь. Это делает инициативу «бессмысленной», пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
«Один европейский чиновник сказал, что план по войскам мёртв, поскольку он бессмысленный без помощи Трампа, а тот не готов её предоставить», — сказано в материале издания.
По словам неназванного французского дипломата, ряд стран ЕС всё ещё работают над инициативой «в обычном темпе». По его утверждению, слова о крахе плана «не только сильно преувеличено», но и полностью не соответствуют действительности.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Украина не станет членом НАТО, однако союзники готовы предоставить альтернативные гарантии безопасности. Так, он обещал разместить западные войска в стратегически важных точках на Украине. Об этом же заявлял спецпредставитель президента США Кит Келлог. А вот министр обороны ФРГ Борис Писториус отмечал, что Германия не планирует отправлять своих военных на Украину в ближайшее время. В Кремле же предупредили, что отправка западных войск несёт в себе опасность для всего мира. Эта идея абсолютно неприемлема для России.