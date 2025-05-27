«‎План мёртв»: Трамп занял сторону Кремля после обещания Макрона по Украине

План ряда стран Европы по переброске военных на Украину «мёртв» из-за нежелания президента США Дональда Трампа предоставить свою помощь. Это делает инициативу «бессмысленной», пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

«Один европейский чиновник сказал, что план по войскам мёртв, поскольку он бессмысленный без помощи Трампа, а тот не готов её предоставить», — сказано в материале издания.