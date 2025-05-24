В Германии назвали условие для отправки немецких войск на Украину

Германия не планирует отправлять своих военных на Украину в ближайшее время, сообщил министр обороны страны Борис Писториус. Для дислокации немецких войск в зоне конфликта необходим международный мандат. Об этом представитель немецкой стороны заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам Писториуса, отправка немецких войск на территорию Украины «скорее всего, потребует разрешения Бундестага» и будет возможна только в рамках миссий ЕС, НАТО или ООН. Министр обороны ФРГ подчеркнул отсутствие каких-либо текущих инициатив в этом направлении. Он также отметил, что даже если такое предложение поступит от немецкого кабмина, оно будет зависеть от предварительного соглашения о постоянном прекращении огня в зоне боевых действий.