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24 мая, 12:15

В Германии назвали условие для отправки немецких войск на Украину

Писториус: Для отправки немецких войск на Украину нужен международный мандат

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Германия не планирует отправлять своих военных на Украину в ближайшее время, сообщил министр обороны страны Борис Писториус. Для дислокации немецких войск в зоне конфликта необходим международный мандат. Об этом представитель немецкой стороны заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам Писториуса, отправка немецких войск на территорию Украины «скорее всего, потребует разрешения Бундестага» и будет возможна только в рамках миссий ЕС, НАТО или ООН. Министр обороны ФРГ подчеркнул отсутствие каких-либо текущих инициатив в этом направлении. Он также отметил, что даже если такое предложение поступит от немецкого кабмина, оно будет зависеть от предварительного соглашения о постоянном прекращении огня в зоне боевых действий.

«На данный момент речь явно не идёт о миротворческих войсках», — подытожил Писториус.

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В Кремле неоднократно комментировали потенциальное размещение западных миротворцев на Украине. По мнению российской стороны, этот шаг несёт в себе опасность для всего мира. Эта идея абсолютно неприемлема для России.

Ольга Сливченко
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