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Регион
Опубликовано 24 апреля 2025, 10:09
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«Критическая мировая опасность»: В Кремле отреагировали на предложение о миротворцах на Украине

Песков: Размещение западных миротворцев на Украине неприемлемо

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Размещение западных миротворцев на Украине несёт опасность для всего мира. Эта идея является для России абсолютно неприемлемой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается обсуждений размещения воинских контингентов на территории Украины — это абсолютно неприемлемо для нас. Это несёт в себе критическую опасность для всей европейской и мировой безопасности», — сказал Песков.

Напомним, что о твёрдом намерении отправить своих миротворцев на Украину в конце марта заявлял президент Франции Эмманюэль Макрон. Однако спустя месяц у так называемой «коалиции желающих» направить миротворческие силы на Украину пыл поубавился. Песков уже объяснял, что ввод европейских миротворцев в Украине будет восприниматься как размещение сил НАТО.

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Полина Никифорова
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