«Критическая мировая опасность»: В Кремле отреагировали на предложение о миротворцах на Украине

Размещение западных миротворцев на Украине несёт опасность для всего мира. Эта идея является для России абсолютно неприемлемой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается обсуждений размещения воинских контингентов на территории Украины — это абсолютно неприемлемо для нас. Это несёт в себе критическую опасность для всей европейской и мировой безопасности», — сказал Песков.