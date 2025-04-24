«Критическая мировая опасность»: В Кремле отреагировали на предложение о миротворцах на Украине
Песков: Размещение западных миротворцев на Украине неприемлемо
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Размещение западных миротворцев на Украине несёт опасность для всего мира. Эта идея является для России абсолютно неприемлемой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Что касается обсуждений размещения воинских контингентов на территории Украины — это абсолютно неприемлемо для нас. Это несёт в себе критическую опасность для всей европейской и мировой безопасности», — сказал Песков.
Напомним, что о твёрдом намерении отправить своих миротворцев на Украину в конце марта заявлял президент Франции Эмманюэль Макрон. Однако спустя месяц у так называемой «коалиции желающих» направить миротворческие силы на Украину пыл поубавился. Песков уже объяснял, что ввод европейских миротворцев в Украине будет восприниматься как размещение сил НАТО.