«Раскольник» из НАТО решительно настроен сорвать новую подлость против России
Премьер Словакии Фицо поддержал резолюцию против антироссийских санкций
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо публично поддержал резолюцию парламента, осуждающую антироссийские санкции. По его словам, Братислава оценивает каждое ограничение с точки зрения национальных интересов и не согласится на меры, которые могут навредить стране.
«Я хотел бы повторить, что Словакия при принятии санкций проводит внутренний анализ на предмет того, наносят ли эти санкции ущерб словацким национальным интересам, поэтому я приветствую эту резолюцию [против антироссийских санкций]», — заявил политик.
Фицо подчеркнул, что не допустит введения запрета на российское ядерное топливо, так как это приведёт к остановке словацких АЭС и поставит под угрозу энергобезопасность государства. «Раскольник из НАТО» уверен, что позиция Словакии по санкциям должна строиться на прагматизме и здравом смысле, а не на внешнем давлении.
Ситуация стала чуточку интереснее, ведь ранее СМИ заявляли, что словацкий парламент по чистой случайности утвердил резолюцию против санкций в отношении России. Вместе с тем Роберт Фицо говорит, что без поставок из РФ ЕС утратит всякую конкурентоспособность, а также критикует проукраинского канцлера ФРГ Мерца за его политическую узколобость.