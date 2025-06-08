«Раскольник» из НАТО решительно настроен сорвать новую подлость против России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо публично поддержал резолюцию парламента, осуждающую антироссийские санкции. По его словам, Братислава оценивает каждое ограничение с точки зрения национальных интересов и не согласится на меры, которые могут навредить стране.

«Я хотел бы повторить, что Словакия при принятии санкций проводит внутренний анализ на предмет того, наносят ли эти санкции ущерб словацким национальным интересам, поэтому я приветствую эту резолюцию [против антироссийских санкций]», — заявил политик.