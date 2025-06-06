Случайность: В Словакии оправдались за резолюцию против антироссийских санкций
Euractiv: Парламент Словакии случайно проголосовал против антироссийских санкций
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Словацкий парламент непреднамеренно утвердил резолюцию против санкций в отношении России. Издание Euractiv уточняет, что документ был принят лишь благодаря стечению обстоятельств: небольшое число депутатов проголосовало «за» из-за отсутствия оппозиции на заседании. Они, в свою очередь, не явились из-за некоего стечения обстоятельств.
«Парламент Словакии поддержал позицию по антироссийским санкциям — случайно», — сказано в материале издания.
Резолюция обязывает правительство Словакии не поддерживать дальнейшие санкции и торговые лимиты против Москвы.
Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини исключил возможность проведения референдума об отмене санкций против России. Причиной, по его словам, стала правовая несостоятельность петиции, текст которой составлен некорректно, вызывает сомнения и неоднозначно трактуется.