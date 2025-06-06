Словацкий парламент непреднамеренно утвердил резолюцию против санкций в отношении России. Издание Euractiv уточняет, что документ был принят лишь благодаря стечению обстоятельств: небольшое число депутатов проголосовало «за» из-за отсутствия оппозиции на заседании. Они, в свою очередь, не явились из-за некоего стечения обстоятельств.