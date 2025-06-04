Глава Словакии отказался от референдума по отмене санкций против РФ, несмотря на сотни тысяч подписей
Пеллегрини назвал невозможным проведение референдума по отмене санкций против РФ
Петер Пеллегрини. Обложка © ТАСС / EPA / JAKUB GAVLAK
Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что проведение референдума по отмене антироссийских санкций невозможно. В обращении, которое транслировалось каналом ТА3, он объяснил, что организовать такое мероприятие не позволяют некие юридические несоответственные в направленной ему петиции.
«Референдум с предложенным вопросом объявить невозможно», — сказал словацкий президент.
В ходе обращения он сослался на некорректную с правой точки зрения формулировку в петиции. По словам политика, в ней содержится неопределённость от относительно того, откажется ли страна только от санкций, которые будут вводиться в будущем, или также и от тех, что уже были приняты (и Словакия тоже за них голосовала).
При этом Пеллегрини напомнил, что словацкое правительство оставляет за собой право самостоятельно оценивать принимаемые санкционные меры. В принятии подобных решений руководство страны будет оценивать их влияние на экономику торговлю и дипломатические отношения с другими государствами.
Напомним, что это не первое подобное прощение на имя Петера Пеллегрини. 11 марта словацкие активисты направили в администрацию президента петицию с 450 тысячами подписей. Тогда ответ был аналогичный — якобы документ не соответствует законам. Нынешняя петиция с почти 400 тысяч подписей была направлена президенту страны в начале мая.