Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июня, 15:58

Глава Словакии отказался от референдума по отмене санкций против РФ, несмотря на сотни тысяч подписей

Пеллегрини назвал невозможным проведение референдума по отмене санкций против РФ

Петер Пеллегрини. Обложка © ТАСС / EPA / JAKUB GAVLAK

Петер Пеллегрини. Обложка © ТАСС / EPA / JAKUB GAVLAK

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что проведение референдума по отмене антироссийских санкций невозможно. В обращении, которое транслировалось каналом ТА3, он объяснил, что организовать такое мероприятие не позволяют некие юридические несоответственные в направленной ему петиции.

«Референдум с предложенным вопросом объявить невозможно»,сказал словацкий президент.

В ходе обращения он сослался на некорректную с правой точки зрения формулировку в петиции. По словам политика, в ней содержится неопределённость от относительно того, откажется ли страна только от санкций, которые будут вводиться в будущем, или также и от тех, что уже были приняты (и Словакия тоже за них голосовала).

При этом Пеллегрини напомнил, что словацкое правительство оставляет за собой право самостоятельно оценивать принимаемые санкционные меры. В принятии подобных решений руководство страны будет оценивать их влияние на экономику торговлю и дипломатические отношения с другими государствами.

Угрожавший России Трамп замешкался после подлой операции Зеленского
Угрожавший России Трамп замешкался после подлой операции Зеленского

Напомним, что это не первое подобное прощение на имя Петера Пеллегрини. 11 марта словацкие активисты направили в администрацию президента петицию с 450 тысячами подписей. Тогда ответ был аналогичный — якобы документ не соответствует законам. Нынешняя петиция с почти 400 тысяч подписей была направлена президенту страны в начале мая.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Словакия
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar