Глава Словакии отказался от референдума по отмене санкций против РФ, несмотря на сотни тысяч подписей

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что проведение референдума по отмене антироссийских санкций невозможно. В обращении, которое транслировалось каналом ТА3, он объяснил, что организовать такое мероприятие не позволяют некие юридические несоответственные в направленной ему петиции.

В ходе обращения он сослался на некорректную с правой точки зрения формулировку в петиции. По словам политика, в ней содержится неопределённость от относительно того, откажется ли страна только от санкций, которые будут вводиться в будущем, или также и от тех, что уже были приняты (и Словакия тоже за них голосовала).