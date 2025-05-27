Фицо раскритиковал Мерца за политическую узколобость после угроз ввести санкции против Словакии
Фицо назвал неприемлемыми заявления Мерца о санкциях против Словакии
Роберт Фицо, Фридрих Мерц. Обложка © ТАСС / Роман Наумов, АР / Mindaugas Kulbis
Словацкий премьер-министр Роберт Фицо резко отреагировал на высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца относительно возможных санкций Евросоюза против Братиславы. В ходе визита в Армению глава Правительства Словакии назвал эти заявления совершенно неприемлемыми и отверг саму идею политического единомыслия.
«То, что озвучил канцлер, недопустимо в современной Европе», — сказал Фицо журналистам.
Премьер-министр подчеркнул, что между демократией и навязыванием «единственно верного и обязательного мнения» нет совершенно ничего общего. Политик добавил, что что никому не позволит лишить себя права на выражение собственной позиции.
Также Фицо выразил готовность к конструктивному диалогу и не исключил возможности встречи с канцлером Германии, если таковая потребуется. Кроме того, он уточнил, что не видит в политике Словакии никаких нарушений принципов правового государства.
Евросоюз начал поиск врагов уже и внутри самого себя. Так, ранее канцлер ФРГ Мерц заявил, что Словакию, вероятно, лишат европейских денег, поскольку она отклоняется от единого курса ЕС. Видите ли, Европа должна и обязана, по его словам, поддерживать Киев.