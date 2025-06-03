Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркнул, что поставки энергетического сырья из России играют ключевую роль в конкурентоспособности Евросоюза.

«Я — большой сторонник импорта российского энергетического сырья в Европу. Данный импорт, хоть и не является доминирующим, серьёзно стабилизирует цены», — отметил он после встреч с итальянским премьером Джорджей Мелони.

По словам Фицо, если прекратят поступления газа, нефти и ядерного топлива из России, цены на эти ресурсы быстро вырастут. В таком случае Европа потеряет свою конкурентоспособность. Он добавил, что Словакия получает газ российского происхождения по трубопроводу «Турецкий поток». Эти поставки обеспечивают основные потребности страны в энергосырье.