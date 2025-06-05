Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июня, 11:43

В Словакии сказали «нет» новым санкциям против России

Парламент Словакии не поддержал введение новых санкций против РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krisy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krisy

В парламенте Словакии приняли резолюцию, которая отвергает новые санкции против России. За принятие документа проголосовали 51 депутат, 23 воздержались от ответа, а один проголосовал против. Об этом сообщил председатель Национального совета страны Рихард Раши.

Резолюцию составила партия SNS (Словацкая национальная партия). В ней указано, что парламент Словакии обязал членов правительства «воздерживаться от голосования за введение новых санкций и торговых ограничений против России». Она нацелена на стабилизацию экономики и отвергает санкционную политику.

В ЕС разбили мечты сенатора-русофоба ввести санкции против России на старте лета
В ЕС разбили мечты сенатора-русофоба ввести санкции против России на старте лета

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что проведение референдума по отмене антироссийских санкций невозможно. Он объяснил, что организовать такое мероприятие не позволяют юридические несоответствия в направленной ему петиции. В стране оказались недовольны таким решением и жёстко раскритиковали президента.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Словакия
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar