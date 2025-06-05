В Словакии сказали «нет» новым санкциям против России
Парламент Словакии не поддержал введение новых санкций против РФ
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В парламенте Словакии приняли резолюцию, которая отвергает новые санкции против России. За принятие документа проголосовали 51 депутат, 23 воздержались от ответа, а один проголосовал против. Об этом сообщил председатель Национального совета страны Рихард Раши.
Резолюцию составила партия SNS (Словацкая национальная партия). В ней указано, что парламент Словакии обязал членов правительства «воздерживаться от голосования за введение новых санкций и торговых ограничений против России». Она нацелена на стабилизацию экономики и отвергает санкционную политику.
Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что проведение референдума по отмене антироссийских санкций невозможно. Он объяснил, что организовать такое мероприятие не позволяют юридические несоответствия в направленной ему петиции. В стране оказались недовольны таким решением и жёстко раскритиковали президента.