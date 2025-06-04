В Словакии жёстко осудили президента за боязнь выступить против санкций РФ через референдум

Вице-спикер словацкого парламента, глава партии SNS (Словацкая национальная партия), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко признался, что сильно удивлён решением президента страны Петера Пеллегрини не проводить референдум об отмене антироссийских санкций. С просьбой об организации такого голосования к главе государства обратились активисты в соответствующей петиции.

«Я в шоке, что президент это взял на себя. От имени Словацкой национальной партии выражаю поддержку и благодарность тем, кто собирал эти подписи. Я сам подписал петицию… Мы сделаем всё, чтобы убедить президента в том, что если у него были проблемы (с содержанием петиции — прим. Life.ru), то решать их он должен был по-другому», — пояснил Данко на пресс-конференции.

Он напомнил, что в Словакии есть положение закона о возможности передачи документа, в данном случае петиции, в Конституционный суд страны, если какие-то положения документа трактуются неясно и вызывают вопросы.