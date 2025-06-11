В Кремле отреагировали на идею о снижении потолка цен на нефть
Песков: Снижение потолка цен на нефть не поваляет на стабилизацию на рынке
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что снижение потолка цен на российскую нефть не способствует стабилизации международных энергетических рынков. Заявление он озвучил на брифинге.
Он подчеркнул, что Россия, обладая значительным опытом работы в условиях ограничений, которые считает незаконными, разработала эффективные способы минимизации негативных последствий таких мер.
«Россия не первый день живёт в условиях различных ограничений, кои мы считаем по-прежнему незаконными, и Россия уже получила определённый, очень полезный опыт для того, чтобы минимизировать какие-то негативные последствия от подобных решений», — пояснил пресс-секретарь президента.
Тем временем председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен инициировала значительное ужесточение санкционного давления на Россию. Она представила в Брюсселе предложения по 18-му пакету ограничений, ключевым элементом которого стало радикальное снижение ценового потолка на российскую нефть.