В Кремле отреагировали на идею о снижении потолка цен на нефть

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что снижение потолка цен на российскую нефть не способствует стабилизации международных энергетических рынков. Заявление он озвучил на брифинге.

Он подчеркнул, что Россия, обладая значительным опытом работы в условиях ограничений, которые считает незаконными, разработала эффективные способы минимизации негативных последствий таких мер.

«Россия не первый день живёт в условиях различных ограничений, кои мы считаем по-прежнему незаконными, и Россия уже получила определённый, очень полезный опыт для того, чтобы минимизировать какие-то негативные последствия от подобных решений», — пояснил пресс-секретарь президента.