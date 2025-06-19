ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 22:04

Путин назвал «невероятной ложью» заявления, что Россия планирует напасть на НАТО

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин опроверг утверждения о планах РФ атаковать Европу и страны НАТО, назвав их «невероятной ложью». По его словам, подобные заявления — результат намеренного введения в заблуждение, в которое Запад пытается заставить поверить общественность.

«Это та самая невероятная ложь, в которую заставляет поверить Запад. Те, кто это говорят, не верят в это. Хоть один из вас верит, что Россия готовится к нападению на НАТО?» спросил глава государства руководителей крупнейших информагентств в рамках ПМЭФ.

Российский лидер отметил, что подобные заявления служат инструментом для оправдания внутренней политики западных стран, направленной на «выколачивание» средств из своего населения.

Путин: Нуланд признала, что США потратили на госпереворот на Украине $5 млрд
Путин: Нуланд признала, что США потратили на госпереворот на Украине $5 млрд

А ранее начальник штаба ВС Великобритании Тони Радакин заявил, что Россия не стремится к конфликту с государствами-членами НАТО и не заинтересована в ядерной войне. По его словам, военный потенциал НАТО всё ещё считается сдерживающим фактором.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Путин
  • ПМЭФ-2025
  • ЕС
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar