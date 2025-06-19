Путин назвал «невероятной ложью» заявления, что Россия планирует напасть на НАТО

Президент России Владимир Путин опроверг утверждения о планах РФ атаковать Европу и страны НАТО, назвав их «невероятной ложью». По его словам, подобные заявления — результат намеренного введения в заблуждение, в которое Запад пытается заставить поверить общественность.

«Это та самая невероятная ложь, в которую заставляет поверить Запад. Те, кто это говорят, не верят в это. Хоть один из вас верит, что Россия готовится к нападению на НАТО?» — спросил глава государства руководителей крупнейших информагентств в рамках ПМЭФ.

Российский лидер отметил, что подобные заявления служат инструментом для оправдания внутренней политики западных стран, направленной на «выколачивание» средств из своего населения.