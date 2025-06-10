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10 июня, 16:58

Россия не хочет войны: Глава ВС Британии публично поспорил с генсеком НАТО

Глава ВС Британии Тони Радакин: Россия не хочет воевать с НАТО

Флаг НАТО. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Флаг НАТО. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Начальник штаба обороны Вооружённых сил Великобритании адмирал Тони Радакин высказал мнение, что Россия не стремится к конфликту с государствами-членами НАТО и не заинтересована в ядерной войне. Таким образом он не согласился с генсеком альянса Марком Рютте.

«Россия не хочет воевать с НАТО. И Россия не хочет ядерной войны. Мы должны быть уверены в этом», — сказал он в ответ на вопросы членов комитета по обороне Палаты общин парламента Британии.

Радакин подчеркнул, что мощный военный потенциал НАТО служит сдерживающим фактором для России. Обсуждая численность британских вооруженных сил и их способность быстро восполнять потери в случае конфликта, он указал на важность технического превосходства.

«Некоторые рассуждают о том, как бы мы воевали с Россией в том случае, если бы война была длительной и затяжной, и как мы могли бы компенсировать те потери, которые несёт Украина. В таком образе мыслей есть риск. Мы бы не воевали так, как это делает Украина», — отметил Радакин.

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В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия может атаковать НАТО в течение 3-5 лет и призвал страны альянса увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП. Эта идея о возможной агрессии со стороны России активно обсуждается руководителями НАТО и ЕС, хотя ни генсек НАТО, ни глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не объясняют, зачем Москве это нужно.

А в 2024 году президент России Владимир Путин назвал утверждения Запада о готовности России напасть на НАТО «чушью» и «бредом собачьим».

Анастасия Никонорова
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