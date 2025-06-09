Рютте продолжает запугивать европейцев Россией, чтобы они дали НАТО денег

Выступая на конференции в Лондоне, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия может быть готова к военному конфликту с альянсом в течение пяти лет. Выступая на конференции в Лондоне, он призвал страны-участницы значительно увеличить оборонные расходы, подчеркнув, что угроза касается всех членов организации, а не только восточного фланга.

«Россия может быть готова применить военную силу против НАТО в течение пяти лет. Сейчас мы все находимся на восточном фланге. Новое поколение российских ракет движется со скоростью, во много раз превышающей скорость звука», — утверждает генсек альянса.

Особую озабоченность генсека НАТО вызывает и стремительное наращивание военной мощи Китаем. По его словам, Пекин развивает военно-морские силы и ядерный потенциал «с головокружительной скоростью», что меняет глобальный баланс сил.