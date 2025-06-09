«Россия наводит ужас»: Рютте призвал увеличить возможности ПВО НАТО на 400%

НАТО нужно увеличить число систем противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны для создания «щита от России». Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте, его слова передает Reuters.

«Нам нужен большой скачок в нашей коллективной обороне. Мы видим, какой ужас наводит Россия в небе Украины, поэтому мы укрепим щит, защищающий наше воздушное пространство. Для поддержания надёжной обороны НАТО необходимо увеличение систем ПВО и ПРО на 400 процентов», — отметил глава военного блока.