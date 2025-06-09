«Россия наводит ужас»: Рютте призвал увеличить возможности ПВО НАТО на 400%
Рютте: НАТО нужно увеличить число ПВО и ПРО на 400% из-за способностей России
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НАТО нужно увеличить число систем противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны для создания «щита от России». Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте, его слова передает Reuters.
«Нам нужен большой скачок в нашей коллективной обороне. Мы видим, какой ужас наводит Россия в небе Украины, поэтому мы укрепим щит, защищающий наше воздушное пространство. Для поддержания надёжной обороны НАТО необходимо увеличение систем ПВО и ПРО на 400 процентов», — отметил глава военного блока.
Он заявил о необходимости наращивания сил и ресурсов для полного выполнения планов по укреплению обороноспособности НАТО. Он подчеркнул, что, по его оценкам, Россия продолжит представлять угрозу для блока даже после завершения конфликта на Украине.
Ранее Рютте заявил, что альянс пристально следит за военными учениями России и Белоруссии «Запад-2025». Он добавил, что официальные данные о российских учениях могут занижать реальные масштабы. Особую озабоченность, по его словам, вызывает способность РФ наращивать производство боеприпасов, где она уже значительно опережает страны НАТО.