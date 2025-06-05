«Изменения ошеломляют»: Рютте раскрыл, как Россия поставила НАТО в тупик

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил обеспокоенность тем, что Россия демонстрирует впечатляющие результаты в производстве боеприпасов, значительно превосходя в этом отношении Североатлантический альянс. Его слова приводит The Guardian.

«Изменения России ошеломляют. В условиях конфликта она производит основных боеприпасов за три месяца столько, сколько вся НАТО, чья экономика в 25 раз больше, производит за год», — посетовал Рютте.

Генсек НАТО подчеркнул необходимость скорейшего увеличения производства боеприпасов, намекнув на потенциальные вызовы для альянса в ближайшие годы. Он также предложил увеличить оборонные расходы стран-участниц с текущих 2% до 3,5% от валового внутреннего продукта (ВВП), а также выделить дополнительные 1,5% ВВП на развитие инфраструктуры.

Кроме того, Рютте сообщил об одобрении министрами обороны стран НАТО масштабных планов по укреплению противоракетной обороны, развитию беспилотных летательных аппаратов и усилению сухопутных войск.