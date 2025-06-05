В НАТО заявили о пристальном внимании к российско-белорусским учениям
Генсек НАТО Рютте заявил о внимательном наблюдении за учениями «Запад-2025»
Марк Рютте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс пристально следит за военными учениями России и Белоруссии под названием «Запад-2025». Об этом он сообщил на пресс-конференции в Брюсселе.
«НАТО внимательно наблюдает за российской военной активностью, включая учения», — сказал Рютте.
По его словам, в НАТО обеспокоены, что официальные данные о масштабах манёвров могут не отражать реальную картину. Он напомнил, что во время прошлых учений Россия якобы задействовала значительно больше сил, чем заявлялось изначально.
Белорусская сторона ранее сообщала, что основные этапы учений «Запад-2025» пройдут в глубине территории страны — вдали от границ с Польшей и Литвой. Как заявил глава Минобороны республики Виктор Хренин, такое решение принято для снижения напряжённости и демонстрации открытости к диалогу.