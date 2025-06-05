В НАТО заявили о пристальном внимании к российско-белорусским учениям

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс пристально следит за военными учениями России и Белоруссии под названием «Запад-2025». Об этом он сообщил на пресс-конференции в Брюсселе.

«НАТО внимательно наблюдает за российской военной активностью, включая учения», — сказал Рютте.

По его словам, в НАТО обеспокоены, что официальные данные о масштабах манёвров могут не отражать реальную картину. Он напомнил, что во время прошлых учений Россия якобы задействовала значительно больше сил, чем заявлялось изначально.