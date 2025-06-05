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5 июня, 17:10

В НАТО заявили о пристальном внимании к российско-белорусским учениям

Генсек НАТО Рютте заявил о внимательном наблюдении за учениями «Запад-2025»

Марк Рютте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Марк Рютте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс пристально следит за военными учениями России и Белоруссии под названием «Запад-2025». Об этом он сообщил на пресс-конференции в Брюсселе.

«НАТО внимательно наблюдает за российской военной активностью, включая учения», — сказал Рютте.

По его словам, в НАТО обеспокоены, что официальные данные о масштабах манёвров могут не отражать реальную картину. Он напомнил, что во время прошлых учений Россия якобы задействовала значительно больше сил, чем заявлялось изначально.

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Белорусская сторона ранее сообщала, что основные этапы учений «Запад-2025» пройдут в глубине территории страны — вдали от границ с Польшей и Литвой. Как заявил глава Минобороны республики Виктор Хренин, такое решение принято для снижения напряжённости и демонстрации открытости к диалогу.

Милена Скрипальщикова
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