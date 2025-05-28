Минобороны Белоруссии перенесло часть манёвров учений «Запад-2025» вглубь страны

В рамках усилий по снижению напряжённости в регионе ключевые этапы предстоящих учений «Запад-2025» с участием российских и белорусских военных пройдут в глубине белорусской территории, вдали от западных границ. Об этом сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, передает пресс-служба ведомства.

«Мы приняли решение скорректировать масштаб учений и перенести основные манёвры вглубь страны», — заявил Хренин.

По его словам, это решение принято, несмотря на отсутствие прогресса в вопросе восстановления контроля над вооружениями в отношении Белоруссии. Министр подчеркнул, что учения не направлены против третьих стран, а изменение их географии — сигнал готовности к диалогу и стремление снизить уровень напряженности.

Хренин также отметил, что по масштабам «Запад» значительно уступает манёврам НАТО, регулярно проводимым на территории Евросоюза, однако сами учения нередко становятся поводом для спекуляций со стороны западных стран.