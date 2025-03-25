Россия укроет Белоруссию «щитом безопасности» при необходимости

Россия предоставит Белоруссии такой же щит безопасности, как и для себя. У стран имеется общая региональная группировка войск и совместная противовоздушная оборона. Об этом заявил в интервью RT российский посол Борис Грызлов.

Борис Грызлов заявил о совместных мерах безопасности РФ и Белоруссии. Видео © Telegram/ RT на русском

«Россия предоставляет такой же щит безопасности, как и для себя, для Белоруссии. Это важно. У нас действует совместная региональная группировка войск. <...> Безопасность границ Союзного государства находится на высоком уровне», — сказал Грызлов.

Также Грызлов заявил, что для Москвы и Минска важны стабильность и проработка стратегии развития стран. Он напомнил, что 13 марта на встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным был обмен грамотами по договору о гарантиях безопасности. В Белоруссии размещено тактическое ядерное оружие, которое при необходимости может быть использовано.