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25 марта, 11:10

Лукашенко объяснил, почему считает себя самым «счастливым президентом»

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Александр Лукашенко признался, что он счастлив быть президентом Белоруссии и считает её «страной, где приятно жить». Заявление прозвучало после инаугурации в Дворце Независимости в Минске во вторник.

Политик отметил, что рядом с ним работают настоящие единомышленники и патриоты.

«Ни у одного другого лидера нет таких трудолюбивых и надежных граждан, как вы, белорусы. Поэтому я горжусь тем, что являюсь счастливым президентом, а Беларусь — это страна, где хочется жить», — отметил Лукашенко

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Выборы, состоявшиеся 26 января, завершились переизбранием Лукашенко на седьмой срок, при этом он получил рекордные 86,82% голосов. Сам политик назвал президентские выборы в Белоруссии эталоном.

Марина Фещенко
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