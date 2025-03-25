Лукашенко объяснил, почему считает себя самым «счастливым президентом»
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Александр Лукашенко признался, что он счастлив быть президентом Белоруссии и считает её «страной, где приятно жить». Заявление прозвучало после инаугурации в Дворце Независимости в Минске во вторник.
Политик отметил, что рядом с ним работают настоящие единомышленники и патриоты.
«Ни у одного другого лидера нет таких трудолюбивых и надежных граждан, как вы, белорусы. Поэтому я горжусь тем, что являюсь счастливым президентом, а Беларусь — это страна, где хочется жить», — отметил Лукашенко
Выборы, состоявшиеся 26 января, завершились переизбранием Лукашенко на седьмой срок, при этом он получил рекордные 86,82% голосов. Сам политик назвал президентские выборы в Белоруссии эталоном.