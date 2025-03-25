Лукашенко объяснил, почему считает себя самым «счастливым президентом»

Александр Лукашенко признался, что он счастлив быть президентом Белоруссии и считает её «страной, где приятно жить». Заявление прозвучало после инаугурации в Дворце Независимости в Минске во вторник.

Политик отметил, что рядом с ним работают настоящие единомышленники и патриоты.

«Ни у одного другого лидера нет таких трудолюбивых и надежных граждан, как вы, белорусы. Поэтому я горжусь тем, что являюсь счастливым президентом, а Беларусь — это страна, где хочется жить», — отметил Лукашенко