Лукашенко назвал эталоном президентские выборы в Белоруссии
Лукашенко: Организация выборов в Белоруссии может стать международным образцом
Проведенные президентские выборы в Белоруссии могут являться международным эталоном. Такое заявление сделал глава республики Александр Лукашенко.
«Мы показали электоральный суверенитет в деле», — сказал белорусский лидер в ходе инаугурации.
Ранее сегодня сообщалось, что Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии. Инаугурация вновь избранного главы государства проходит во Дворце независимости в Минске. Напомним, что выборы президента в Белоруссии прошли 26 января. По их итогам ЦИК признал победу Александра Лукашенко, которого поддержали 86,82 процента избирателей.
Сайт президента Белоруссии