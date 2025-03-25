Лукашенко назвал эталоном президентские выборы в Белоруссии

Ранее сегодня сообщалось, что Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии. Инаугурация вновь избранного главы государства проходит во Дворце независимости в Минске. Напомним, что выборы президента в Белоруссии прошли 26 января. По их итогам ЦИК признал победу Александра Лукашенко, которого поддержали 86,82 процента избирателей.