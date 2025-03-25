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Регион
25 марта, 09:53

Лукашенко назвал эталоном президентские выборы в Белоруссии

Лукашенко: Организация выборов в Белоруссии может стать международным образцом

Проведенные президентские выборы в Белоруссии могут являться международным эталоном. Такое заявление сделал глава республики Александр Лукашенко.

«Мы показали электоральный суверенитет в деле», — сказал белорусский лидер в ходе инаугурации.

Ранее сегодня сообщалось, что Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии. Инаугурация вновь избранного главы государства проходит во Дворце независимости в Минске. Напомним, что выборы президента в Белоруссии прошли 26 января. По их итогам ЦИК признал победу Александра Лукашенко, которого поддержали 86,82 процента избирателей.

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Сайт президента Белоруссии

Наталья Демьянова
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