Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии

Александр Лукашенко, переизбранный на седьмой срок президентом Белоруссии, официально приступил к исполнению своих обязанностей. Инаугурация вновь избранного главы государства проходит во Дворце независимости в Минске.

На мероприятии присутствуют высокопоставленные чиновники страны и множество приглашённых гостей. Лукашенко, положив правую руку на Конституцию Белоруссии, произнёс присягу на белорусском языке, пообещав верно служить народу, уважать и защищать права и свободы граждан, а также соблюдать и охранять Конституцию.

После этого Лукашенко подписал документ о вступлении в должность, а председатель Центризбиркома Игорь Карпенко вручил ему удостоверение президента.