Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии
Александр Лукашенко, переизбранный на седьмой срок президентом Белоруссии, официально приступил к исполнению своих обязанностей. Инаугурация вновь избранного главы государства проходит во Дворце независимости в Минске.
На мероприятии присутствуют высокопоставленные чиновники страны и множество приглашённых гостей. Лукашенко, положив правую руку на Конституцию Белоруссии, произнёс присягу на белорусском языке, пообещав верно служить народу, уважать и защищать права и свободы граждан, а также соблюдать и охранять Конституцию.
После этого Лукашенко подписал документ о вступлении в должность, а председатель Центризбиркома Игорь Карпенко вручил ему удостоверение президента.
Напомним, что выборы президента в Беларуси прошли 26 января. По их итогам ЦИК признал победу Александра Лукашенко, которого поддержали 86,82 процента избирателей, участвовавших в голосовании. Он пробудет в данной должности вплоть до 2030 года. Лукашенко бессменно занимает пост президента Белоруссии с 1994 года.
Сайт президента Белоруссии