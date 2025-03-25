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Регион
25 марта, 09:12

Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии

Александр Лукашенко, переизбранный на седьмой срок президентом Белоруссии, официально приступил к исполнению своих обязанностей. Инаугурация вновь избранного главы государства проходит во Дворце независимости в Минске.

На мероприятии присутствуют высокопоставленные чиновники страны и множество приглашённых гостей. Лукашенко, положив правую руку на Конституцию Белоруссии, произнёс присягу на белорусском языке, пообещав верно служить народу, уважать и защищать права и свободы граждан, а также соблюдать и охранять Конституцию.

После этого Лукашенко подписал документ о вступлении в должность, а председатель Центризбиркома Игорь Карпенко вручил ему удостоверение президента.

Напомним, что выборы президента в Беларуси прошли 26 января. По их итогам ЦИК признал победу Александра Лукашенко, которого поддержали 86,82 процента избирателей, участвовавших в голосовании. Он пробудет в данной должности вплоть до 2030 года. Лукашенко бессменно занимает пост президента Белоруссии с 1994 года.

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Сайт президента Белоруссии

Наталья Демьянова
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