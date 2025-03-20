В Кремле раскрыли детали беседы Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин и его коллега из Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили недавний визит белорусского лидера в Москву, ситуацию на Украине, а также диалог Москвы и Минска. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Рассмотрены итоги недавнего официального визита Александра Лукашенко в Россию. Выражено удовлетворение конструктивным и содержательным характером проведённых переговоров», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, Путин рассказал Лукашенко о том, как продвигается российско-американский диалог. Также были подняты вопросы предстоящего празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, где в этом году председательствует Белоруссия.