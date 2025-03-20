В Кремле раскрыли детали беседы Путина и Лукашенко
Путин и Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили диалог РФ и США
Президент России Владимир Путин и его коллега из Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили недавний визит белорусского лидера в Москву, ситуацию на Украине, а также диалог Москвы и Минска. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Рассмотрены итоги недавнего официального визита Александра Лукашенко в Россию. Выражено удовлетворение конструктивным и содержательным характером проведённых переговоров», — отметили в пресс-службе.
Кроме того, Путин рассказал Лукашенко о том, как продвигается российско-американский диалог. Также были подняты вопросы предстоящего празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, где в этом году председательствует Белоруссия.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин 20 марта может провести международный телефонный разговор. К слову, в прошлый раз лидеры общались не так давно. На той неделе глава Белоруссии приехал в Москву. Это был его первый международный визит после переизбрания. 13 марта состоялась личная встреча лидеров в Кремле.
ТАСС / Кристина Кормилицына